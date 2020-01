Milan, l’agente di Caldara arriva in sede: il punto

MILANO – Mattia Caldara verso il ritorno all’Atalanta. Ciò che negli scorsi giorni sembrava una semplice suggestione di mercato, si è trasformata in un’operazione concreta. La Dea è pronta a riabbracciare il difensore classe ’94 che, dal canto suo, farebbe volentieri ritorno a Bergamo. Ciò che ancora manca è l’accordo fra i due club. Gli orobici puntano ad un prestito di diciotto mesi con riscatto, mentre i meneghini sperano in una cessione a titolo definitivo. Per sbloccare l’affare, come riferisce calciomercato.com, Beppe Riso, agente del giocatore, è arrivato pochi minuti fa nella sede rossonera.