Milan, la posizione di Maldini comincia a vacillare

MILANO – La prima parte di stagione, a dir poco disastrosa, disputata dal Milan, ha fatto finire sul banco degli imputati società, dirigenza e squadra. La posizione più delicata, però, sembra essere quella di Paolo Maldini. Come riferisce Il Corriere della Sera, Elliott ripone grande fiducia in Zvonimir Boban mentre, quella verso l’ex capitano rossonero, comincia a vacillare. A Maldini vengono imputate soprattutto delle scelte completamente sbagliate sul mercato. A breve, però, non sono previsti ribaltoni: adesso è il momento di rimanere tutti uniti. Tuttavia, a fine stagione potrebbe essere attuata una vera e propria rivoluzione in casa rossonera.