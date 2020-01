Milan, Krunic: “Siamo delusi ma consapevoli della nostra qualità, dobbiamo vincere”

MILANO – Intervistato da Sky Sport nel prepartita di Cagliari-Milan, Rade Krunic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Oggi è una partita molto difficile e molto importante per noi: arriviamo dopo tre risultati negativi, l’ultima partita volevamo vincerla ma purtroppo non ci siamo riusciti. Arriviamo delusi ma consapevoli della nostra qualità e delle nostre potenzialità: dobbiamo vincere. Ibrahimovic? E’ un campione, alza il livello generale ed ha già aiutato tanto la squadra. Aiuterà ancora di più nelle prossime partite. Suo padre è bosniaco come me, lui parla la mia lingua, ci siamo confrontati molto; mi ha chiesto come si vive in Bosnia, della Nazionale, della squadra e gli ho spiegato come vanno le cose”.