Milan, Kessié può partire per 30 milioni: il punto

MILANO – Il mercato di gennaio potrebbe portare grandi cambiamenti in casa rossonera. L’arrivo di Ibrahimovic non pone fine alle operazioni in entrata: il Milan è ancora a caccia di un difensore e, se ci sarà la possibilità, proverà a prendere anche un centrocampista. A metà campo, tuttavia, potrebbero esserci movimenti importanti anche in uscita. Uno dei principali candidati alla cessione è Franck Kessié. Sull’ivoriano hanno messo gli occhi West Ham e Wolverhampton e, come riferisce Tuttosport, qualora arrivasse un’offerta da trenta milioni, il Milan lo lascerebbe partire.