Milan, intesa difficile con Donnarumma: la cessione resta un’ipotesi concreta

MILANO – Oltre ai risultati, uno dei fronti più spinosi da affrontare in casa Milan riguarda i rinnovi contrattuali. In primis quello di Gigio Donnarumma, in scadenza a giugno 2021. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, le parti si incontreranno a febbraio per discuterne. Tuttavia, l’accordo sarà tutt’altro che semplice da trovare. Raiola infatti, agente di Gigio, vorrebbe un aumento dell’attuale ingaggio da sei milioni di euro. La dirigenza rossonera, dal canto suo, chiede un sacrificio al suo portiere, sperando che sia disposto a ridursi lo stipendio per venire incontro alle esigenze economiche della società. Insomma, da una parte si gioca al rialzo, dall’altra al ribasso. Raggiungere un’intesta sarà molto complicato e l’ipotesi cessione rimane concreta.