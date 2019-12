Milan inesistente, disastro Pioli. A gennaio servono rinforzi concreti

MILANO – Il Milan è stato letteralmente demolito dall’Atalanta, dimostratasi superiore sotto ogni punto di vista, dal primo all’ultimo minuto della partita. Una prestazione disastrosa, che fa finire tutti sul banco degli imputati: giocatori, allenatore e società. I tifosi rossoneri, sempre al seguito della squadra in trasferta e sempre pronti a riempire San Siro nelle gare casalinghe, non meritano questo scempio. Un’umiliazione che non si verificava dal 1998. Tanti, troppi giocatori sopravvalutati in questo organico. Anche il tecnico, nonostante abbia complessivamente apportato qualche miglioramento, viaggia ad una media-punti inquietante.

E’ pur vero, al tempo stesso, che a gennaio servono rinforzi concreti, dalla difesa (oggi imbarazzante) all’attacco, passando per il centrocampo. Ormai parlare di Champions è follia, parlare di Europa League è quasi utopia, ma questa squadra deve disputare la seconda parte di stagione in modo quantomeno dignitoso. Per rispetto nei confronti della maglia e dei suoi tifosi. Ben venga Ibra a portare esperienza, classe e soprattutto personalità. Ma la domanda fondamentale è: perché Zlatan dovrebbe accettare questo Milan?