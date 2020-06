Milan, in programma un incontro con l’agente di Jovic e Milenkovic

MILANO – I nomi di Luka Jovic e Nikola Milenkovic sono da tempo sulla lista dei desideri in casa rossonera. Ivan Gazidis ha individuato nei due calciatori serbi i rinforzi ideali per l’attacco e la difesa, ma i prezzi dei loro cartellini sono molto alti. Jovic, seppur messo sul mercato dal Real Madrid, ha un costo di circa 50 milioni di euro, mentre la Fiorentina valuta 30 milioni Milenkovic. Il Milan sta comunque intensificando i contatti con il loro agente, Fali Ramadani.

Stando al Corriere della Sera, già nel corso di questa settimana potrebbe esserci un incontro per capire la reale fattibilità del doppio affare. Per Jovic l’idea del Milan è quella di un prestito con diritto di riscatto, ma è molto probabile che il Real voglia inserire l’obbligo. Per Milenkovic invece, la carta tramite cui convincere la Fiorentina potrebbe essere l’inserimento di Lucas Paquetà, con uno scambio alla pari.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live