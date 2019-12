Milan: il report dell’allenamento odierno. Domani conferenza e partenza per Bergamo

MILANO – Si avvicina l’ultimo impegno dell’anno per il Milan che, domenica, scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta prima delle vacanze natalizie. La squadra, come riferisce il sito ufficiale del club rossonero, si è allenata oggi sotto la pioggia, iniziando con la consueta attivazione muscolare in palestra. In seguito, mister Pioli si è soffermato molto sulla fase tattica, chiudendo poi la seduta con una partitella a campo ridotto. A Milanello era presente anche il direttore sportivo Frederic Massara. Domani mattina ci sarà la rifinitura, mentre alle 13.45 Pioli parlerà in conferenza stampa. La partenza per Bergamo è prevista per le ore 17.