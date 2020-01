Milan – Il report dell’allenamento odierno

MILANO – All’indomani della deludente partita contro la Sampdoria, il Milan ha ripreso gli allenamenti nel centro sportivo di Carnago. Come riferisce il sito ufficiale del club, la squadra ha iniziato la seduta con la consueta attivazione muscolare in palestra, prima di dividersi in due gruppi. Uno composto dai giocatori scesi in campo ieri, i quali hanno svolto lavoro defaticante. Il secondo gruppo, invece, si è allenato sul campo centrale. La seduta è proseguita con esercizi sul possesso palla e partitelle a campo ridotto, concludendosi con delle prove sui calci piazzati e tiri in porta.