Milan, Ibra sempre più lontano. E Ancelotti potrebbe portarlo all’Everton…

MILANO – Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più lontani. E’ ormai passato un mese abbondante da quando il club ha formulato concretamente la propria offerta, ma lo svedese non ha ancora dato una risposta. Più passa il tempo, più l’affare si complica, soprattutto perché Ibra avrebbe bisogno di allenarsi dopo svariate settimane di inattività, e di sicuro non sarebbe pronto per giocare titolare già a gennaio. Il Milan, dal canto suo, deve guardarsi intorno per trovare un’alternativa e non farsi cogliere impreparato in caso di risposta negativa di Zlatan. Insomma, quello che sembrava un romantico ritorno, sta diventando giorno dopo giorno un miraggio. Inoltre, stando a ciò che riferisce Repubblica, anche un club inglese avrebbe puntato gli occhi su Ibra: l’Everton. L’affare potrebbe essere agevolato dall’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Toffees.