Milan, i precedenti con l’arbitro Mariani

MILANO – Sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere l’incontro fra Spal e Milan, valido per il ventinovesimo turno di campionato, in programma questa sera allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Bilancio positivo per la squadra rossonera con questo arbitro: cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Al contrario, i precedenti della Spal con Mariani sono da incubo: sei sconfitte, un pareggio e un solo successo.

