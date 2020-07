Milan, i precedenti con l’arbitro Guida

MILANO – Sarà Marco Guida, fischietto di Torre Annunziata, ad arbitrare l’importantissima partita fra Milan e Juventus che andrà in scena domani sera a San Siro, per il trentunesimo turno del campionato di Serie A. Per quanto riguarda i precedenti, la squadra rossonera è stata diretta da Guida ventisei volte, collezionando dieci vittorie, otto sconfitte e altrettanti pareggi. La Juve, invece, ha un bilancio positivo: quattordici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

