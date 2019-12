Milan, i precedenti con La Penna

MILANO – Sono state diramate stamattina le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Atalanta-Milan, in programma domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà diretta da Federico La Penna, della sezione di Roma (il VAR sarà Irrati). La squadra rossonera ha un solo precedente con questo arbitro, nella sfida vinta lo scorso anno contro il Cagliari per 3-0. L’Atalanta, invece, è stata diretta in tre occasioni da La Penna, ottenendo due vittorie ed un pareggio.