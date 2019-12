Milan, Gabbia verso la cessione in prestito

MILANO – Il Milan attende di chiudere col Barcellona l’affare Todibo. Il club rossonero, che ha raggiunto un accordo coi catalani, deve ancora ricevere una risposta definitiva dal giocatore. Se il francese accettasse la destinazione rossonera, potrebbe partire Matteo Gabbia. Stando a TMW, il giovane centrale classe 1999, che finora non ha giocato neppure un minuto in stagione nonostante un buon pre-campionato estivo, è seriamente candidato alla cessione in prestito. La destinazione più probabile è il campionato di Serie B.