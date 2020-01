Milan, fissato un nuovo incontro con l’Inter per Politano: i dettagli

MILANO – Il Milan punta forte su Matteo Politano, tanto da esser disposto ad inserire Franck Kessié nell’affare. Già, perché l’ultima idea emersa è quella di uno scambio di prestiti fra l’esterno classe ’93 e il centrocampista classe ’96. Le parti hanno già iniziato a lavorarci e c’è l’intenzione, da entrambi i lati, di portare a buon fine la trattativa. Non a caso, come riferisce La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter hanno fissato un appuntamento per la settimana prossima. I dirigenti delle società meneghine si vedranno e proveranno a trovare la fumata bianca.