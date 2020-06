Milan Femminile, una calciatrice rinnova fino al 2021

MILANO – La stagione si è conclusa con l’amaro in bocca per il Milan Femminile, escluso dalla prossima Champions League a causa della sospensione definitiva del campionato. Tramite l’algoritmo utilizzato per cristallizzare la classifica, la squadra di Maurizio Ganz è rimasta fuori dall’Europa che conta. Tuttavia in queste ore è giunta una buona notizia: come riferisce ‘L Football Magazine’, una calciatrice rossonera ha deciso di rinnovare. Si tratta di Francesca Vitale, difensore classe 1992 che sta per firmare un nuovo contratto fino al 2021.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...