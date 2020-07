MILANO – Il Milan Femminile, guidato da Maurizio Ganz, sta per avere un nuovo rinforzo nel proprio reparto arretrato. Stando infatti a quel che riporta ‘Cartellino Rosa’, nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’acquisto di Julia Simic, difensore classe 1989 in arrivo dal West Ham. La calciatrice tedesca avrebbe già firmato l’accordo e questa settimana sbarcherà a Milano.

