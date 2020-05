Milan Femminile, domani ricominciano gli allenamenti al Vismara

MILANO – La discussione sull’eventuale ripresa del calcio femminile è ancora in corso e, al momento, non c’è alcuna certezza, nonostante manchino poche giornate per concludere il campionato. Intanto, come riferisce MilanNews, domani la squadra rossonera si ritroverà agli ordini di mister Ganz, per ricominciare ad allenarsi nel centro sportivo Vismara. Le calciatrici verranno divise in due gruppi e il lavoro si concentrerà prevalentemente sulla parte atletica.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live