MILANO – Attraverso il proprio profilo Twitter, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha invitato tutti a rispettare la regola che impone di rimanere a casa in questo periodo: “Comportiamoci in modo responsabile. Resta a casa, stai al sicuro”.

