Milan F, Giacinti: “Necessario stare a casa. Ecco come mi alleno”

MILANO – Intervistata dai microfoni di DAZN, Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha raccontato di come stia attraversando questo periodo di quarantena: “E’ fondamentale che tutti gli italiani capiscano che è necessario rimanere in casa per sconfiggere il virus. Cerco di tenermi allenata anche a casa, facendo esercizi a corpo libero e seguendo dei video tutorial. Mi piace fare anche esercizi alternativi: tanti oggetti possono rivelarsi utili per tenersi in forma. Inoltre, abbiamo una chat dove ogni giorno il nostro preparatore atletico ci manda esercizi anche divertenti da poter svolgere in casa. Mister Ganz? Abbiamo un bel rapporto, ci scrive ogni giorno per sapere come stiamo e se ci stiamo allenando”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...