Milan F, Conc: “Voglio continuare a ripagare la fiducia di Ganz”. E sul derby…

MILANO – Dominika Conc, calciatrice del Milan Femminile, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport: “Sono felice di come stia andando questa esperienza. Finora ho sempre giocato e la cosa mi fa ancora più onore perché sono arrivata in questo grande club da sconosciuta. Una grande conferma per me stessa, di cosa posso fare e dove voglio arrivare. Sento la fiducia di mister Ganz e voglio continuare a ripagarla. Se sarò a San Siro stasera? Devo. Non posso perdermi l’opportunità di tifare per la squadra in cui lavoro. Pioli sta facendo bene, ho fiducia”.