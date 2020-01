Milan, ecco quando dovrebbe rientrare Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma, giovane portiere rossonero, non potrà essere in campo dopodomani in Coppa Italia contro la Spal, per via di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il classe ’99 verrà rimpiazzato, con ogni probabilità, da suo fratello Antonio, mentre sono ridotte al lumicino le possibilità di vedere tra i pali Begovic. Fortunatamente, però, l’infortunio dovrebbe costringere Gigio a saltare soltanto la sfida con gli estensi. Stando infatti a ciò che riferisce calciomercato.com, ci sono alte probabilità di rivederlo in campo già domenica prossima, nella gara di campionato contro l’Udinese.