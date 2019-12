Milan, ecco quando arriverà Ibra in Italia

MILANO – Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan, ma lunedì 30 dicembre, giorno in cui i rossoneri riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Stefano Pioli, lo svedese non ci sarà. Per rivederlo a Milanello, infatti, bisognerà attendere ancora diversi giorni. Precisamente, stando a ciò che riferisce gianlucadimarzio.com, Ibra sbarcherà a Milano giovedì 2 gennaio. Poi inizierà ad allenarsi per trovare la miglior condizione nel minor tempo possibile, così da potersi mettere a disposizione della squadra meneghina.