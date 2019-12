Milan, ecco perché Lodetti era assente alla festa dei 120 anni del club

MILANO – Domenica scorsa, in occasione della partita contro il Sassuolo, il Milan ha celebrato i suoi 120 anni di storia. Durante l’intervallo, c’è stata la sfilata di molte vecchie glorie rossonere, premiate dal club sul prato di San Siro. Tuttavia, era assente Giovanni Lodetti, vera e propria bandiera del Milan, che ha vinto praticamente tutto con la maglia meneghina. Un’assenza che non è passata inosservata e che è stata spiegata dal noto giornalista Franco Ordine attraverso MilanNews.it. Quest’ultimo ha riferito che Lodetti non ha preso parte alla festa poiché, in passato, il Milan gli concedeva una tessera (così come ad altri campioni rossoneri) per entrare allo stadio. Improvvisamente, senza spiegazione, la tessera è stata annullata. Un gesto mal digerito da Lodetti che, per questo motivo, avrebbe deciso di rifiutare l’invito di andare a festeggiare a San Siro.