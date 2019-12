Milan, ecco cosa tiene bloccata la trattativa per Todibo

MILANO – Nel nuovo anno ci sarà, finalmente, l’esordio in campionato di Mattia Caldara. Forse già contro la Sampdoria, lunedì 6 gennaio. Tuttavia, a causa del lungo infortunio di Leo Duarte, il Milan è in cerca di un nuovo difensore centrale e l’obiettivo principale è Jean-Clair Todibo, giovane francese in forza al Barcellona. La trattativa è già stata avviata, sia col club catalano che con il giocatore, ma c’è un ostacolo importante che, finora, tiene l’affare bloccato. Il Barcellona vorrebbe inserire il diritto di riacquisto, in suo favore, del giocatore: soluzione che il Milan non gradisce, in quanto non vuole valorizzare calciatori di altre squadre. Insomma, negli ultimi giorni non si sono registrati passi avanti e, ad oggi, la trattativa è ferma.