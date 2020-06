Milan, ecco come arrivare a Milenkovic

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e punta a rinforzare la difesa. Ecco dunque che gli occhi dei manager rossoneri si sono posati su Nikola Milenkovic, giovane difensore centrale in forza alla fiorentina. Possente e col vizio del gol, il calciatore è valutato dai Viola non meno di 40 milioni di euro. Per abbassare l’esborso cash, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa Lucas Paquetà.

