MILANO – Domani pomeriggio verranno presentati in conferenza stampa i due nuovi innesti del Milan: Asmir Begovic e Simon Kjaer. Il primo è arrivato per prendere il posto di Reina come vice-Donnarumma, il secondo (che già stasera dovrebbe esordire in Coppa Italia), è stato preso per sopperire alla partenza di Caldara e conferire ulteriore esperienza al reparto arretrato. La conferenza avrà luogo nel centro sportivo di Milanello, alle ore 14.