Milan-Crotone: la moviola del match

MILANO – Questa la moviola del match. Alla fine del primo tempo, lanciato in contropiede, Rebic corre tutto solo verso la porta di Cordaz ma Marrone, nel tentativo di fermare il croato che con una sterzata ha spiazzato l'ex Juventus, l'ha atterrato in area di rigore. Dopo il consulto del Var, per Pairetto è calcio di rigore. Nel secondo tempo segnaliamo il brutto infortunio occorso a Rebic, con il gomito che compie un movimento innaturale. Il croato si è subito diretto verso gli spogliatoi.