Calciomercato Milan, attenzione: Pioli trema, c’è un grosso rischio nell’aria

Calciomercato Milan, Pioli trema: c’è un grosso rischio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Con tre gare e tre vittorie all’attivo, la stagione del Milan è cominciata nel migliore dei modi. Gli uomini di Pioli stanno cercando di dare continuità alle prestazioni mostrate nel post lockdown, periodo che ha visto il Milan come la squadra più in forma della Serie A. La speranza dei tifosi è che i rossoneri possano iniziare questo campionato con un filotto di risultati utili simile a quello che ha chiuso l’ultimo. Ripartire dalle certezze costruite nei mesi scorsi è imperativo per Pioli, che però potrebbe presto trovarsi con una bella gatta da pelare.

Nel finale della scorsa stagione si è vista una crescita incredibile da parte di diversi giocatori, passati da un rendimento altalenante a una impressionante continuità di prestazioni di alto livello. A stupire, forse più di ogni altro giocatore rossonero, è stato Hakan Calhanoglu. Il turco ha messo da parte l’emotività che lo aveva troppo spesso condizionato, alzando il suo rendimento e trasformandosi in un punto cardine del Milan di Pioli. Gol e assist a ripetizione. C’è soltanto un problema: il contratto del giocatore scade nel prossimo giugno.

Finora, la dirigenza del Milan ha affrontato la questione rinnovi soltanto per sistemare la situazione Ibrahimovic. Le trattative per i prolungamenti contrattuali sembrerebbero essere state rimandate alla fine del mercato, quando Maldini potrà discutere con calma anche del futuro di Donnarumma. Tuttavia, il rischio di perdere un giocatore fondamentale esiste. Calhanoglu sembrerebbe voler restare in rossonero, ma se la trattativa dovesse complicarsi, o dovesse arrivare l'assalto di qualche altro club, la situazione potrebbe anche ribaltarsi. A spaventare tifosi e dirigenza sono anche le ultime voci di mercato, in arrivo da todosfichajes.net, secondo cui Calhanoglu sarebbe finito nel mirino di PSG, Arsenal e Manchester United. Il Milan è avvisato: occhio a Calhanoglu.