Milan, contro la Spal toccherà ad Antonio Donnarumma

MILANO – Brutta tegola per il Milan, che mercoledì dovrà fare a meno di Gianluigi Donnarumma nella partita di Coppa Italia. Negli ottavi di finale contro la Spal, il giovane portiere non ci sarà per una contrattura al retto femorale della coscia sinistra. Dal momento che José Reina ha lasciato i colori rossoneri per approdare all’Aston Villa, al posto di Gigio giocherà suo fratello maggiore: Antonio. Il Milan ha deciso di puntare su Asmir Begovic per sostituire Reina, ma l’estremo difensore bosniaco, che ieri ha sostenuto le visite mediche, non è ancora ufficialmente un giocatore del club meneghino e, infatti, oggi non si è allenato con la squadra di Pioli.