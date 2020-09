Milan, continua la lotta contro il tempo di Ibra: ecco quanto potremo rivederlo in campo

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a saltare con grande probabilità le sfide contro Spezia e Crotone in campionato e il play-off decisivo per l’accesso all’Europa League contro il Rio Ave. Ecco dunque che lo svedese potrà rientrare nel derby del 17 ottobre, ma solo se nel frattempo avrà prodotto non uno ma due tamponi negativi. Il Milan lo sottoporrà ad essi con grande frequenza, con l’obiettivo dichiarato di ottenerli il prima possibile. Nel frattempo però, il giovane Colombo potrà giocarsi le sue occasioni.