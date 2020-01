Milan, c’è l’accordo per Todibo. Ma la richiesta del giocatore potrebbe far saltare tutto…

MILANO – Sono ore decisive per il passaggio di Jean-Clair Todibo dal Barcellona al Milan. Ieri il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, è volato in Catalogna per definire l’accordo con il club blaugrana. Ciò che ancora manca è l’intesa definitiva con il giocatore. Stando a ciò che riferisce calciomercato.com, Massara ha parlato anche con Todibo e i suoi agenti, ottenendo l’assenso al trasferimento. Tuttavia, il francese e il suo entourage avrebbero avanzato una richiesta che potrebbe far storcere il naso al Milan: l’inserimento, nell’affare, del controriscatto in favore del Barcellona, per riservarsi la possibilità di tornare in Catalogna…