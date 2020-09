Milan-Bologna: chi sale e chi scende dalla prima a San Siro

MILANO – Il Milan fa il suo esordio in campionato contro l’ex tecnico Sinisa Mihajlovic. Dalla sfida è chiaramente emersa, come se ancora ce ne fosse bisogno, la strapotenza fisica e realizzativa di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha sbloccato il match nel corso del primo tempo con un imperioso colpo di testa, portando così i rossoneri in vantaggio prima che la partita potesse mettersi su binari sbagliati. Dal punto di vista negativo risalta, specie nel primo tempo, la cattiva prestazione di Samu Castillejo, frenato forse dai continui falli, ma mai effettivamente al centro dell’azione rossonera Pioli lo sostituisce subito infatti per Saelemaekers. Il popolo rossonero si augura torni presto quello dell’ultimo finale di stagione.