Milan-Bodø/Glimt, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan ha conquistato la vittoria nel suo secondo turno preliminare della stagione 2020/2021, ottenendo la qualificazione al prossimo turno preliminare d’Europa League. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 6 Incolpevole nel gol, poco occupato nel resto del match se non in occassione di un colpo di testa all’82esimo

Calabria 6 Spinge e si mostra ancora in fiducia, rischia qualcosa negli ultimi 20 minuti, ma come tutta la squadra

Kjaer 6 Protegge bene e recupera anche qualche errore del compagno di reparto.

Gabbia 4,5 Sbaglia in occasione del primo gol che poteva mettere in seria difficoltà la sua squadra. Non perfetto nemmeno nel secondo gol norvegese, poteva accorciare prima

Theo Hernandez 6 Spinge sempre, ma oggi non come sa fare lui

Kessié 6,5 Diga in mezzo al campo e prezioso aiuto per la difesa e per l’attacco

Bennacer 6,5 Fa il suo, ma nulla di più. Perde però il rimpallo in occasione del secondo gol norvegese

Castillejo 5 In ombra come la prima di campionato, da lui ci si aspetta di più

Calhanoglu 8 Menomale che c’è lui, vero trascinatore. Oggi il Milan deve ringraziarlo a non finire

Saelemaekers 6 In crescita, ma deve prendere maggiore coraggio per concludere le azioni a sua disposizione

Colombo 7 Seppur autore di un gol facile, non è mai facile a 18 anni alla prima in Europa. Lo premiamo così

Maldini 6 Si vede che il ragazzo ha classe, può diventare grande

Krunic 6 Entra e fa da schermo per trascinare la sfida fino alla fine

All. Pioli 5,5