Milan, Begovic pronto a tornare: sarà ancora lui il vice-Donnarumma

MILANO – Con l’addio di Pepe Reina, trasferitosi alla Lazio, il Milan ha ricontattato Asmir Begovic per riportarlo all’ombra del Duomo. Il portiere bosniaco ha vestito la maglia rossonera nella seconda metà della scorsa stagione, in prestito secco dal Bournemouth e, una volta finito il campionato, è rientrato in Inghilterra. Ora, però, la società meneghina ha di nuovo bisogno di un vice-Donnarumma ed ha avviato i contatti proprio con l’estremo difensore classe ’87 per farlo tornare a Milano.

