Calciomercato Milan – Sky, bomba Di Marzio: “Tutto vero, offerta ufficiale!”

Calciomercato Milan, Di Marzio svela la mossa a sorpresa dei rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Come è ovvio che sia, la volontà della dirigenza rossonera è quella di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli. L’obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un calciomercato intelligente e mirato, ma viste le ultime notizie che circolano in orbita Milan potrebbero esserci dei colpi davvero di primo piano. Il noto giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha rivelato ai microfoni della trasmissione “Calciomercato – L’originale” che il Diavolo si sarebbe mosso concretamente per Sandro Tonali presentando un’offerta ufficiale al Brescia. Maldini e Massara vorrebbero approfittare del tentennamento dei cugini nerazzurri nel chiudere la trattativa e avrebbero proposto alle Rondinelle un sostanzioso prestito oneroso. Cosa ha risposto Cellino? Il presidente del Brescia per ora ha accolto tiepidamente l’offerta, il Milan vorrebbe ottenere un semplice diritto di riscatto, mentre il patron dei biancoazzurri pretenderebbe l’obbligo. Non si tratta di un’operazione semplice da portare a termine, anche perché è probabile che Marotta torni alla carica con un’offerta anche superiore ai 30 milioni già messi sul piatto. La notizia però è che la società rossonera ci proverà di nuovo, cercando di vincere il derby di mercato con i cugini. Gianluca Di Marzio si è espresso anche su un’altra trattativa che il Milan vorrebbe concludere entro fine mese, si tratta di quella con il Real Madrid per portare a Milano Brahim Diaz. Secondo l’esperto di mercato di Sky ci sarebbe già l’intesa con le Merengues per il prestito con diritto di riscatto, si starebbero definendo i dettagli con il calciatore. Ma non è finita qui. E’ scoppiato infatti anche il caso Ibrahimovic: chi arriva se Zlatan va via? In ballo ben 11 ipotesi super, ecco tutti i nomi >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA