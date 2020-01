MILANO – Porte girevoli in casa rossonera. Nella giornata di ieri, nel giro di pochi minuti, sono stati ufficializzati il passaggio di José Reina all’Aston Villa e l’arrivo di Asmir Begovic al Milan. Due operazioni portate a termine in prestito secco, senza né diritto né obbligo di riscatto. Di conseguenza, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, al termine della stagione Begovic farà ritorno al Bournemouth, mentre il collega spagnolo riabbraccerà i colori rossoneri.