Milan-Barça, per Todibo si può chiudere a 13 milioni

MILANO – Il Milan non molla Jean-Clair Todibo, diventato ormai il primo obiettivo di mercato per rinforzare la difesa. Ieri, in occasione dell’evento ‘Legends of Style’, i dirigenti di Milan e Barcellona ne hanno parlato per provare a trovare una soluzione che soddisfi tutti. Stando a SportMediaset, il Barça avrebbe ribadito che il prezzo del centrale francese è di venti milioni di euro, trattabili però fino a tredici-quattordici. L’acquisto del classe ’99 rispecchierebbe perfettamente la volontà di continuare a puntare sui giovani e, non a caso, è già stato avallato da Elliott. Il giocatore, dal canto suo, ha già dato la propria disponibilità al trasferimento. Cosa manca allora? Rimane da capire se il Barcellona sia intenzionato ad inserire nell’affare il diritto di riacquisto. Questa sarebbe una soluzione non particolarmente gradita al Milan, il quale non vorrebbe valorizzare giocatori di altri club.