Milan, aumenta la concorrenza per Todibo: le ultime

MILANO – In casa Milan sta per arrivare l’annuncio del ritorno di Zlatan Ibrahimovic ma, nel frattempo, continua a tenere banco la trattativa col Barcellona per Jean Clair Todibo. Un accordo di massima con la società catalana sembra esser stato raggiunto sulla base di un prestito e restano da limare gli aspetti economici col giocatore. Tuttavia, il Diavolo deve guardarsi da una concorrenza agguerrita: da un lato c’è il Bayer Leverkusen e dall’altro, come riferiscono i media portoghesi, c’è il Benfica. Insomma, il Milan resta in vantaggio per il difensore francese, ma deve accelerare i tempi per non rimanere beffato.