Milan-Atalanta, nell’affare Caldara non rientra Kjaer

MILANO – Si fa caldissimo l’asse di mercato fra Milan e Atalanta. I due club hanno definito il ritorno a Bergamo di Mattia Caldara, che domani sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con la Dea. Tuttavia, come riporta TMW, nell’affare non rientra Simon Kjaer. Il centrale danese, che piace al Milan e rimane un possibile obiettivo, è in uscita dall’Atalanta ma il suo cartellino è di proprietà del Siviglia. La dirigenza rossonera, quindi, per prendere il Kjaer deve trovare un accordo con la società andalusa.