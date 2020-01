Milan, asse caldissimo con l’Aston Villa: vicina la cessione di Reina

MILANO – Pepe Reina è ad un passo dall’addio al Milan. La sua prossima destinazione sarà un club inglese: l’Aston Villa. L’esperto portiere vuole chiudere la carriera in Premier League e sta per risolvere il suo contratto con un anno e mezzo d’anticipo. Già questa mattina si è parlato molto di questa possibilità ma adesso, stando a ciò che riporta TMW, è quasi una certezza: le strade del Milan e del portiere spagnolo si separeranno a gennaio. Reina, tuttavia, potrebbe non essere il solo ad approdare all’Aston Villa che, infatti, sta premendo anche per arrivare a Kris Piatek.