Milan, annunciata una nuova partnership

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, il Milan ha comunicato di aver stretto un nuovo accordo commerciale con Srill: “AC Milan e Skrill annunciano i dettagli della nuova partnership della durata di quattro anni grazie alla quale Skrill è diventato il Global Payments Partner del Club rossonero.

Sebbene l’accordo sia stato firmato alcune settimane fa e il brand Skrill sia già apparso a San Siro in diverse occasioni, entrambe le parti hanno preferito non comunicare attività di marketing in un momento in cui sia il Club che l’Italia stavano gestendo il devastante impatto dell’epidemia Covid-19. Skrill e AC Milan hanno scelto di concentrare i propri sforzi a sostegno della comunità locale, mettendo temporaneamente in pausa i piani di attivazione della partnership.

Nonostante la crisi legata al Covid-19 non sia ancora terminata, a seguito della ripresa degli allenamenti individuali della scorsa settimana, il Club e l’azienda di pagamenti digitali ritengono che sia il momento giusto per descrivere meglio la partnership e parlare della speranza, condivisa anche con i calciatori e tifosi, di un ritorno graduale sui campi di gioco[…]”.

