MILANO – L’ex bomber rossonero José Altafini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, sottolineando di non aspettarsi molto dal ritorno al Milan dello svedese: “Ibrahimovic? Più di così non poteva fare contro la Samp. Sarà da rivedere quando raggiungerà la forma migliore. Per ora non possiamo giudicarlo. Una volta era l’uomo partita, oggi non più: il suo contributo credo che sarà molto blando“.