Milan, accordo col Tottenham per la cessione di Piatek: entro 48 ore le firme

MILANO – E’ durata un solo anno l’avventura di Kris Piatek nel Milan. Il centravanti polacco è pronto a fare le valigie per trasferirsi a Londra. Come riportano i media inglesi, in particolare ‘The Sun’, il classe ’95 sta per diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Gli Spurs hanno deciso di puntare su di lui per sostituire l’infortunato Kane, accettando di versare nelle casse del Milan circa 30 milioni di euro. I due club hanno già trovato l’accordo definitivo e Piatek sosterrà le visite mediche entro 48 ore, firmando un contratto di 3 anni e mezzo. L’avventura del Pistolero all’ombra della Madonnina si chiude con 15 reti tra Serie A e Coppa Italia.