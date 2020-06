Micoud: “Thiago Silva? Nelle partite che contano non è determinante…”

MILANO – Il Paris Saint Germain ha annunciato che Thiago Silva non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno, per cui si svincolerà a costo zero e potrà liberamente firmare per un’altra società. Ai microfoni de L’Equipe du Soir, è giunto il commento di Johan Micoud, ex calciatore francese: “Thiago lascerà il testimone a Marquinhos, che mi sembra abbia più energia, soprattutto sul piano emotivo. Sembra più leader in campo e quando parla: emana più serenità e forza. Thiago mi ha lasciato sensazioni di frustrazione: ha qualità eccezionali, è elegante, splendido nell’anticipo, però nelle grandi gare non ha mai portato qualcosa in più. Avrebbe dovuto far fare il salto di qualità al Psg: per me non ci è riuscito e resterà una macchia nel suo percorso a Parigi. Avrebbe potuto farlo, ma ad un certo punto è scomparso”.

