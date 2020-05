Messi: “Dopo la pandemia il calcio non sarà più lo stesso”

MILANO – Contattato dai microfoni de ‘El Pais’, Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona e Pallone d’Oro in carica, ha parlato della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo: “Credo che la cosa peggiore di questo triste periodo sia stata la frustrazione di perdere le persone che più si amano e spesso senza neanche poterle salutare: trovo questo profondamente ingiusto e doloroso. Personalmente sono convinto che il calcio non sarà più lo stesso, ma non solo il calcio: penso che neanche la nostra vita sarà più la stessa dopo questa pandemia”.

