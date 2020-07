Matri: “Rebic? Quando lo vedevo giocare a Firenze mi ricordava Vieri…”

MILANO – Contattato dai microfoni di FiorentinaNews, Alessandro Matri, ex centravanti rossonero, si è espresso su Ante Rebic, suo vecchio compagno nella squadra viola: “A Firenze mi ricordava Bobo Vieri, aveva le sue stesse movenze in attacco. Poi quando è andato al Milan ho chiesto informazioni a Kevin-Prince Boateng, che ci aveva giocato insieme all’Eintracht Francoforte, e mi ha detto che era diventato un bravissimo esterno offensivo. Ora sta facendo molto bene in rossonero e mi fa piacere”.

