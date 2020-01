Matic: “Futuro? Non so se rinnoverò col Manchester”

MILANO – La sessione invernale di mercato è appena iniziata, ma sono già molti i nomi che circolano in orbita rossonera. Per il centrocampo è emerso quello di Nemanja Matic, esperto mediano serbo in scadenza con il Manchester United. Il classe ’88 ha parlato ai microfoni del Telegraf: “Ho un contratto per altri sei mesi, vedremo cosa succederà. Rinnovo o addio? Il Manchester United ha la possibilità di prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club coincideranno con i miei. Non potrei dire niente di più perché non so neppure io cosa accadrà”.