Massaro: “Ibra ha dimostrato di saper fare ancora la differenza”

MILANO – Daniele Massaro, ex centravanti rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Rai Due a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Udinese, ed ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra ha dimostrato di saper fare ancora la differenza, nonostante abbia trentotto anni. Quando uno è un campione ed ha quel carisma, sa essere decisivo a qualunque età. Chi è il nuovo Massaro? L’anno scorso mi rispecchiavo un po’ in Cutrone, che entrava e segnava reti determinanti. Poi purtroppo è andato via, adesso speriamo che Rafael Leao faccia tanti gol”.