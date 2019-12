Martorelli: “Ibra? Il Milan ha cambiato strategie dopo appena 6 mesi…”

MILANO – L’operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervenuto a TMW, si è espresso sul ritorno di Ibrahimovic al Milan: “Nessuno può discutere le qualità sul campo dello svedese, ma la società in estate aveva iniziato un percorso impostato su profili giovani. I risultati non hanno sicuramente dato ragione al Milan, ma cambiare strategia dopo appena sei mesi non lascia ben sperare. Bisogna avere la forza e la pazienza necessarie per reggere le critiche e le pressioni. L’operazione Ibrahimovic andava fatta semmai nei primi giorni di dicembre, così oggi sarebbe stato già a disposizione di Pioli guadagnando un mese di tempo. Mi auguro che Zlatan possa portare gol e risultati per raggiungere almeno l’Europa League. Se così non dovesse andare, difficilmente potremmo parlare di acquisto azzeccato”.